0553 313 94 23

Kartal'da görülmemiş olay! Arsalarına mezar kazıp içine girdiler

İstanbul'un Kartal ilçesinde 450 ev sahibi, kendilerini mağdur eden inşaat firmasını ilginç bir eylemle protesto etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 01:14
Kartal'da görülmemiş olay! Arsalarına mezar kazıp içine girdiler

Kartal’da 450 ev sahibi, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle bir inşaat firmasını protesto etti. Protestocular, inşaat arsasına mezar kazıp içine girerek tepkilerini gösterdi. Kartal Esentepe Mahallesi’nde 450 ev sahibi, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle kefenli ve mezarlı eylem yaptı.

450 protestocu, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini dile getirmek için, önce arsalarının yanındaki firmanın ofisinin önünde toplanıp, ellerinde pankartlarla arsanın içine yürüyerek sloganlar attı. Ardından protestoculardan birisi, kefen giyerek, arsalarına kazdıkları mezarın içine girerek protesto etti.

"Eylemimizi başlatmış bulunuyoruz”

Daha sonra kooperatif başkanı İbrahim Karslıoğlu, basın açıklaması yaparak şunları aktardı:

“Burada kazmış olduğumuz bu mezara bizler sadece vücutlarımızı değil, 2015 te geleceğe dair yeşeren umutlarımızı, 35 yıllık bir arada yaşanmış olan komşuluklarımızı, çocukluğumuzu ve insanlığa dair güvenimizi gömüyoruz. Yüklenici firmanın bizlerin kendisine olan güvenini kullanarak ve yüzde seksen emekli olan AKEL sakinlerinin safiyane duygularıyla 2015 yılında imzalatmış olduğu bu sözleşme, bugün burada bizlerin 24 aydan beri kiralarımızı alamama ve uzun yıllar sürecek mahkeme koridorlarına mahkûm etmiştir. Evet, bu mezar, üyelerimizin ellerinde kalan son umutları son toprak parçasıdır. Birçok üyemiz vefat etmiş ve geride kalanlarda artık yüksek sesle ‘arsamız mezarımız oldu’ demektedirler. Bizler bugün burada yetkililerin sesimizi duyacağı güne kadar çadırlarımızı kurarak, nöbetlerimizi tutarak ve kazdığımız bu mezarda yatarak eylemimizi başlatmış bulunuyoruz”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 01:14
  1. Kars
  2. Kartal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar itfaiye ve ilk yardım ekipleriyle buluştu
    1. Çocuklar itfaiye ve ilk yardım..
    2. Jandarma'dan müthiş 'Çanakkale Zaferi'..
    3. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    4. Ebeveynlere çok kritik uyarı! O..
    5. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü!..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    7. O güvercin 1 milyon 252 bin avroya..
    8. Suç makinesi yakalandı!50 yıl 3 ay..
    9. Kartal'da görülmemiş olay! Arsalarına..
    10. Araçta öldürdüğü eşinin cenazesiyle 40..
    11. Milano derbisinde gülen taraf İnter..
    12. Hatay’da gece saatlerinde korkutan..
    13. Pamuk geçidi ulaşıma kapandı
    14. Engelli aracıyla kuruyemiş satarak..
    15. Hulusi Akar resmen duyurdu: Merak..
    16. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    17. Yangında mahsur kalan adamı itfaiye..
    18. Otomobilin çarptığı polis memuru..
    19. Messi'li Barcelona şampiyonluk..
    20. Binali Yıldırım çağrı yaptı:..
    21. Musul'da toplu mezar bulundu
    22. Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    23. Kocaeli'de çatı yangını
    24. Emlakçı cinayetinin zanlıları..
    25. Kastamonu’da silahlı kavga: 1 Ölü
    26. Milano derbisini Inter kazandı
    27. Ortalarda yok! Kral Selman oğluna ceza..
    28. SPD, Suudi Arabistan'a silah satışına..
    29. Gomis paylaştı: Kartal, kanarya ve..
    30. Pamukören’de şehitler için keşkek..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! Harekete geçtiler
    İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! Harekete geçtiler
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı