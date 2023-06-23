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Spor Kartal'da flaş Daniel Amartey gelişmesi!
Spor

Kartal'da flaş Daniel Amartey gelişmesi!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:38:00 -
Kartal'da flaş Daniel Amartey gelişmesi!

Beşiktaş, sözleşme teklifi sunduğu Daniel Amartey'in son kararını bekliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey'in cevabını bekliyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Ganalı stoper düşünmek için ilave süre istedi. Leicester City ile sözleşmesi biten ve birçok talibi bulunan 28 yaşındaki başarılı futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'A BEKLİYOR

Amartey, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Ganalı futbolcunun cevabı olumsuz olursa listedeki alternatif stoperlerle yürütülen görüşmelere hız verilecek. Leicester City'de 7 sezon aralıksız forma giyen Amartey, İngiliz ekibiyle 145 resmi maça çıkarken 3 gole imza attı. (Milliyet)

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