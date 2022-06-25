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Aktüel Kartal'da feci kaza! Yaralılar var
Aktüel

Kartal'da feci kaza! Yaralılar var

Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:48:00 -
Kartal'da feci kaza! Yaralılar var

Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan Pendik istikametine giden M.E.N'nin kullandığı 35 BEP 90 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 34 UV 0357 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü E.A. ile yanındaki 2 kişi ve diğer sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda Pendik istikametine oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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