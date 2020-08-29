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Aktüel Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi
Aktüel

Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 01:44:28 -
Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği leri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak'ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova'nın (35) cesetleriyle karşılaştı.

Yılmaz'ın, Komekova'yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.








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