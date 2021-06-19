İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İstanbul'daki depreme ilişkin mesaj paylaştı. Depremin merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olarak açıklandı. Peki, Kartal'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ölü ve yaralı var mı?

Kartal'da deprem kaç şiddetinde oldu?

İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. İstanbul Valisi Yerlikaya, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajını paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.