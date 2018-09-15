Kartal zor da olsa kazandı!

Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 52. dakikada Pepe, 82. dakikada Ryan Babel kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 89. dakikada Guilherme kaydetti.

2-1 sonrası Yeni Malatyaspor Beşiktaş kalesini zorladı ancak Karius maç genelinde olduğu gibi son bölümde de kalesini korumayı başardı.

Beşiktaş'ta Gary Medel çift sarı karttan 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Medel 6. haftada Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 5. golünü atan Pepe, kulüp kariyerinde ilk kez bir sezonda 5 gole ulaştı.

HAFTAYA RAKİP FENERBAHÇE

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, 20 Eylül'de Sarpsborg ile UEFA Avrupa Ligi'ne çıktıktan sonra 24 Eylül Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak.