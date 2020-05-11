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Spor

Kartal Yuvası mağazaları açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:39:14 -
Kartal Yuvası mağazaları açıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, hizmet vermeye başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, lisanslı ürünleri taraftarlarla buluşturan 27 Kartal Yuvası mağazasının kapılarını açtığı belirtilerek, "Kartal Yuvası mağazaları, tek seferde sınırlı sayıda taraftarımıza hizmet verecek. Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kartal Yuvası mağazaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı.

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