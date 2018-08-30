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Kartal turu rahat geçti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, 1-1'in rövanşında Sırbistan ekibi Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Liginde gruplara kalmayı başardı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:59
Kartal turu rahat geçti!

Belgrad'da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Vodafone Park'taki mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 37 ve 69. dakikalarda Pepe, 45. dakikada Oğuzhan Özyakup attı. Pepe'nin gollerinde asistler vatandaşı Quaresma'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarında Akhisarspor ve Fenerbahçe ile birlikte mücadele edecek 3. Türk takımı oldu. Kuralar Cuma günü TSİ 14:00'da çekilecek.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 22:59
  1. UEFA AVRUPA LİGİ
  2. Beşiktaş
  3. Partizan

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