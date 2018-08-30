Kartal turu rahat geçti!

Belgrad'da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Vodafone Park'taki mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 37 ve 69. dakikalarda Pepe, 45. dakikada Oğuzhan Özyakup attı. Pepe'nin gollerinde asistler vatandaşı Quaresma'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarında Akhisarspor ve Fenerbahçe ile birlikte mücadele edecek 3. Türk takımı oldu. Kuralar Cuma günü TSİ 14:00'da çekilecek.