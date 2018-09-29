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Kartal hata yapmak istemiyor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
Kartal hata yapmak istemiyor! Muhtemel 11'ler

Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Caner Erkin cezalı

Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

Sol bekte belirsizlik

Cezalı Caner Erkin'in yanı sıra Adriano Correia'nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu.

Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida'nın ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Vida, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Babel, Larin.
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana, Sapunaru, Atilla, Rotman, Mensah, Gyan, Bilal, Chery, Umut.
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:14
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