Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.

Lens cezalı

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi.

Genk ile yapılan maçta sakatlanan Tolgay Arslan ise mücadelede oynayamayacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.

Kart ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love.

TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Ali Çamdalı, Petrucci, Robin Yalçın, Süleyman, Boldrin, Vedat Muric.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk