THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:13
Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.

Lens cezalı

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü.

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan Adem Ljajic'in yanı sıra Pepe, bu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi.

Genk ile yapılan maçta sakatlanan Tolgay Arslan ise mücadelede oynayamayacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.

Kart ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love.
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Ali Çamdalı, Petrucci, Robin Yalçın, Süleyman, Boldrin, Vedat Muric.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:13
  1. Rize
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Erzurum
  5. Beşiktaş Haberleri
  6. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü kim olacak?
    1. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörü..
    2. Laiklik üzerine
    3. Endonezya'da yolcu uçağı düştü! Kimse..
    4. Albayrak'tan derbi öncesi dua "Kurban..
    5. Kartal evinde moral arıyor! Muhtemel..
    6. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Yurt..
    7. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    8. Kars valisi kim oldu?
    9. Taksim'de hareketli anlar!
    10. Kahramanmaraş'ta korkunç kaza, 3 ölü 3..
    11. ABD’ye çay ihracatı artacak
    12. Dünya gözünü buraya çevirdi Uçuş..
    13. Türkiye 2019 yılında ihracatla büyüyecek
    14. 20 terörist öldürüldü
    15. Meteoroloji’den iyi haber geldi! Ülke..
    16. Ankaragücü oyuncusu Özer'in galibiyet..
    17. Aydın'da genç Ümit'in feci ölümü!
    18. İlham Aliyev: Türkiye dünyanın öncü..
    19. Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla..
    20. Adana'da Sedir mantarını hem..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat
    Saadet Partisi liderinden 81 il teşkilatına talimat