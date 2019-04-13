Kartal evinde kazandı! Yarışta 'bende varım' dedi Süper Lig'in 28. haftasından Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarışını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir'i Dolmabahçe'de konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ayrıntılar geliyor...

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