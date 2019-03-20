'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi olacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılış töreninde, İstanbul'da iki şehir hastanesi yapılacağını belirterek, Kartal bölgesine de hizmet edecek bir şehir hastanesi planladıklarını söyledi.

Koca, "Kartal için de bu bölgeye hizmet etmeyi hedeflediğimiz, yani Kartal'ın şehir hastanesi olabilecek yeri bu bölge olarak planlıyoruz. Koşuyolu Kardiyoloji Kalp Damar Hastanesi ve bu hastanemiz dahil olmak üzere bütün bu alanı, hatta daha da geniş kılarak Kartal bölgesine hizmet edecek, üniversite ile iş birliği içerisinde olabilecek, hastanın artık buradan başka yere sevk edilmediği, adı artık Kartal Şehir Hastanesi olan bir bölge olacak. İlla kamu-özel iş birliğiyle yapılması gerekmiyor. Fonksiyonel olarak önemli olan nitelikli dal hastanelerinin bir araya geldiği sağlık komplekslerinin adı şehir hastanesi olacak." dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin artık Kartal Şehir Hastanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, "Poliklinik hizmetiyle faaliyete geçen bu binamızın toplam arsa alanı 290 dönüm. Biz Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alanı şehir hastanesi olarak planladık. Yani bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak. Buranın toplam kapalı alanı 302 bin, toplam yatak sayısı bin 72, poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut." ifadelerini kullandı.

"2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız"

Bakan Koca, yeni dönemde ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte özellikle yerlileşmeyi ve millileşmeyi de çok önemsiyoruz. Dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda, özellikle 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız. Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine geniş bir ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular. Biz bu noktada özellikle aşıyı devlet eliyle güvenilir şekilde, maliyetini önemsemeden mutlak yerlileştirmeyi ve millileştirmeyi hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Koca ve katılımcılar yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu.