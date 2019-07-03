Kartal Boateng'i istiyor!

Beşiktaş geçen sezonun ilk yarısını İtalyan temsilcisinde geçiren ve devre arası Barcelona’ya giden 32 yaşındaki santraforu kiralayabilmek için temaslarını yoğunlaştırdı.

Önümüzdeki sezon yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş’ın İtalyan temsilcisi Sassuolo’nun santraforu Kevin Prince Boateng’in peşinde olduğu iddia edildi. Sky İtalia’da yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcuyu kiralamak için Sassuolo’ya teklifte bulundu.

Süre istedi

Schalke, Milan, E.Frankfurt gibi kulüplerin de formasını giyen Kevin Prince Boateng geçen sezonun ilk yarısında Sassuolo’da oynamış, devre arasında ise İspanyol devi Barcelona’ya 1 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.Sky İtalia, Beşiktaş’ın teklifi üzerine Alman santraforun düşünmek için süre istediğini, bir kaç gün içinde Siyah-Beyazlılar’a kesin kararını ileteceğini belirtti.

Sadece 4 maçta oynadı

Geçen sezon Serie A’da (İtalya 1.Lig) 13 maça çıkan Boateng 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Alman oyuncu Barcelona’da 1’i Kral Kupası olmak üzere 4 karşılaşmada görev yaptı ama gol ya da asist katkısı olmadı. Kariyerinde 431 maça çıkan Boateng, rakip fileleri 67 kez havalandırırken, 51 gol pası verdi. Altısı çift sarı karttan altısı da direkt kırmızı kart olmak üzere toplamda 12 kez oyun dışı kaldı.