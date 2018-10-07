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Kartal 90'da yıkıldı! Konya'da kazanan yok ama her şey var

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, maçın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:49
Kartal 90'da yıkıldı! Konya'da kazanan yok ama her şey var

Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Konyaspor 31. dakikada Yatabare'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Penaltı pozisyonunda Vida kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının başında Konyaspor bir penaltı daha kazandı. Yine topu başına geçen Yatabare bu kez topu üstten auta attı. Bu pozisyondan sonra Beşiktaş sahasında boşluklar verme pahasına rakip kaleye gitmeye başladı. Dakikalar 79'u gösterirken Vagner Love skora denge getirdi. Bir dakika sonrasında ise Lens takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Kalan dakikalarda Konyaspor beraberlik golünü aradı ve buldu. 90+4'te Hurtado maça eşitlik getirdi. Maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15'e çıkardı. Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:49
  1. Rize
  2. Konyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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