Kartal 4 maç sonra nefes aldı!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın asisti ve Mustafa Pektemek'in topuk golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 10. dakikasında Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Gökhan Tore'ye yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü.

Mustafa Pektemek, 40. dakikada bir kez daha Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi.

Rizespor, 49. dakikada Enzo Roco'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Ardından Beşiktaş 60. dakikada penaltı kazandı. Quaresma, bu pozisyonda penaltıyı kaçırdı.

Penaltı pozisyonuna itiraz ederek ilk sarı kartını gören Rizesporlu Saadane, penaltıdan sonra hakem Bülent Yıldırım'a göğü gösterdi ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü. Rizespor, böylece 9 kişi kaldı.

Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kalması sonrası rahatladı. 72. dakikada Fink'in kendi kalesine golü ve 79'da Quaresma'nın 3. asistiyle Vagner Love skoru belirledi.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, 3 Kasım Cumrtesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacak.