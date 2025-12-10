  • İSTANBUL
Kars'ta yollar kapandı

Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 3, Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

