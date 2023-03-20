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Gündem Kars’ta yoğun kar yağışı
Gündem

Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 03:29:00 -
Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı Mart ayında etrafı beyaza bürüdü. Kısa sürede beyaza bürünen Sarıkamış baharı beklerken, kış geri geri geldi.

Sarıkamış’ta bahar ayında kışı yaşadıklarını ifade eden Mustafa Serhat Nar, “19 Mart tarihini 20 Mart’a bağlayan gece, kayak bölgesi 2 bin 300 rakımdayız. Sarıkamış yine beyaz gelinliğini giydi, kar yağışı devam ediyor” dedi.

Öte yandan Sarıkamış’ta gece başlayan kar yağışı devam ederken, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

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