Kars’ta yarın okullar tatil mi? Yarın 3 Ocak 2022 Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Kars’ta okullar tatil mi? Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yarın Kars’ta okullar tatil mi, 3 Ocak 2022 Pazartesi Kars’ta okullar tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. Kars’ta da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kars'ta da sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

3 Ocak 2022 Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Kars’ta okulların tatil olup olmadığı henüz belli değil. Kars Valiliğinden kar tatil ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.