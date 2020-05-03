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Aktüel

Kars’ta yabani hayvan ölümleri

Kars’ta ölü olarak bulunan 3 şahin ve 3 tilki yetkilileri harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:47:58 -
Kars’ta yabani hayvan ölümleri

Kars’ta ölü olarak bulunan 3 şahin ve 3 tilki yetkilileri harekete geçirdi.


Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yabani hayvan ölümleri devam ediyor. Ermenistan sınırında bulunan köyde, daha önce 6 şahinin ölü olarak bulunmasının ardından yine 3 şahin ve 3 tilki ölü olarak köylüler tarafından bulundu. Yabani hayvanların neden öldüğü bilinmezken, yetkililer hayvanların ölüm sebebini araştırıyor.


Küçük Durduran Köyü mevkiinde yırtıcı kuşların toplu halde ölü bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ediyor.


Yetkililer tarafından incelenmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirilen yaban hayvanları burada yapılacak kapsamlı tıbbi araştırmalarının ardından ölüm nedenleri netlik kazanacak. Nekropsi ve mikrobiyoloji yapılmasının ardından yaban hayvanlarının ölüm nedeni ortaya çıkacak.

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