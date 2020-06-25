  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:44:30 -
Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde bazı kişilerin bahçelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği yönünde bilgi aldı.

Köye giden jandarma ekipleri, bir kişinin bahçesinde 3 bin 848 kök ile 2 farklı kişiye ait bahçede ise 92 kök kenevir bitkisi ekildiğini belirledi.

Ele geçirilen 3 bin 940 kök Hint keneviri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı