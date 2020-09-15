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Aktüel Kars'ta trafik kurallarına uymayan 87 araca 37 bin 493 lira para cezası kesildi
Aktüel

Kars'ta trafik kurallarına uymayan 87 araca 37 bin 493 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:43:55 -
Kars'ta trafik kurallarına uymayan 87 araca 37 bin 493 lira para cezası kesildi

KARS (AA) - Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 87 araca toplam 37 bin 493 lira ceza uygulandı.

Kentte jandarma ekipleri, 142 personelin katılımıyla radar ile hız denetimi, yük ve yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ile seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik "Türkiye Özel Trafik Denetimi" gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 1 bin 647 araç ve sürücüsünü denetleyen ekipler, 30'u hız kurallarına, 14'ü emniyet kemeri takmaması, 43'ü ise diğer trafik kurallarını ihlalden toplam 87 araca toplam 37 bin 493 lira ceza kesildi.

Denetimler kapsamında ise 11 araç trafikten men edildi.

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