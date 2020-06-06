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Aktüel

Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:05:36 -
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kars’tan Digor istikametine seyir halindeki bir otomobil, Ölçülü köyü kavşağından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçta sıkışan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.


Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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