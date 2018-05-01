Kars’ta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kars Şehit Hulusi Aytekin Caddesi üzerinde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Tarkan Ç. kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 1982 Selim doğumlu Tarkan Ç. hastaneye gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.