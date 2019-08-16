Kars’ta sigara kaçakçısına 26 bin lira para cezası

Kars’ta sigara kaçakçılığı yapan ve kaçak sigaralarla birlikte jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan bir kişinin aracından kaçak sigara çıktı. Sigara kaçakçısına jandarma ekiplerince26 bin 600 lira para cezası kesildi.

Kars’ta jandarma ekipleri sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor. Kars’ın Kağızman İlçesi’nde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında, jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, jandarmanın takibi sonucu kısa sürede durduruldu.Durdurulan K.B.’ye ait araçta yapılan aramada, 320 paket Prestge ve bin 580 paket Pall Mall olmak üzere toplam bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili araç sürücüsü K.B. gözaltına alınarak Kağızman Jandarma Karakolu’na getirildi. K.B.’ye 27 numaralı ÖTV genel tebliği kapsamında 26 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca kaçak eşyanın saklanması ve taşınmasında kullanılan araca 2918 sayılı Trafik Kanunu Kapsamı’nda 47/1 maddeye istinaden dur ihtarına uymamaktan 235 lira, 32. Madde kapsamında aracın renk değişikliğinden ise 108 lira olmak üzere toplam 343 lira trafik cezası kesildi. K.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.