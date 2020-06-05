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Aktüel

Kars’ta sarı çiçek açtı

Kars’ta yazın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, adeta görenleri büyülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:14:07 -
Kars’ta sarı çiçek açtı

Kars’ta yazın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, adeta görenleri büyülüyor.


Sarı, beyaz ve kırmızı çiçeklerin açtığı kentte, Kars Çayı’nın ise ağaçlar arasında süzülerek akması adeta görsel şölen sunuyor.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tam anlamıyla ziyaretçilerini ağırlayamayan Kars, kültür, turizm ve inanç turizmiyle de Türkiye’nin en güzel ve görülmesi gereken illeri arasında gösteriliyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile son yılların en çok ziyaret edilen illeri arasında ilk sıralarda bulunan Kars, doğasıyla da insanları kendisine hayran bırakıyor.


Kars’ın dört mevsim görülmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, canlanan doğa, açan rengarenk çiçekler ve ağaçların ortasından geçen Kars Çayı ile bütünleşerek doğa turizminde da iddiasını sürdürüyor.


Kars’ta yaz mevsimiyle birlikte canlanan doğa ve rengarenk çiçekler kameralara yansıdı.

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