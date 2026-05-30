Kars'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Kars’ın Digor ilçesinde şarampole devrilen panelvan tipi aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, Dağpınar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Yener Koyuncu idaresindeki 34 GJG 691 plakalı panelvan tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.