Kars'ta öldürülen terörist sayısı yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi...
Kars'ın Kağızman kırsalındaki operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği belirtilmişti.
Alınan son bilgilere göre, Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselirken, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi.