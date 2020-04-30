  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kars'ta öldürülen terörist sayısı yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:12:00 - 2020-04-30 17:41:01
Kars'ta öldürülen terörist sayısı yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi...

Kars'ın Kağızman kırsalındaki operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği belirtilmişti.

Alınan son bilgilere göre, Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselirken, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı