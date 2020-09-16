Kars'ta maske takmayan 35 kişiye 31 bin 500 lira ceza uygulandı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 35 kişiye 31 bin 500 lira ceza yazıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, İstiklal Caddesi'ndeki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 35 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.