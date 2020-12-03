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Aktüel Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak
Aktüel

Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: - "İnşallah önümüzdeki günlerde bu merkezin yapımına başlıyoruz. İnanıyorum ki bu da engellilerimiz için çok önemli bir merkez olarak faaliyetine başlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:24:40 -
Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte engellilerin sosyal ve kültürle faaliyetlerini yapılabileceği "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" inşa edeceklerini bildirdi.

Kentte, valilik bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan denetimler sonucu, Kars Adliyesi, engellilerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazandı.

Bu nedenle adliyede düzenlenen etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'e "erişilebilirlik belgesi"ni takdim etti.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne işaret ederek, kentte "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Uzun süredir engellilerin sabah evden çıkıp hizmet alabileceği ve akşama kadar orada vakit geçirip sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi kurmak istediklerini dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu konu hakkındaki proje hazırlığımızı bitirip Kalkınma Ajansımıza sunduk ve onlardan destek aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, valilik, belediye olarak hepimiz seferber olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde bu merkezin yapımına başlıyoruz. İnanıyorum ki bu da engellilerimiz için çok önemli bir merkez olarak faaliyetine başlayacak."

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ise Kars'ta yaşayan engelli vatandaşların daha rahat hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Adliye binasında avukat, personel ve vatandaş girişine 2 araçlık engelli otoparkı yaptıklarını anlatan Aygün, "Adliyemizde, engelli otoparklarının bitişiğinden başlamak üzere 150 santimetre genişliğinde engelli rampası mevcut. Girişinde 2 tekerlekli sandalye olan adliyemizde merdiven ve asansör girişlerine kadar, engelliler için hissedilebilir yüzey ile engelli lavabosu var." dedi.

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