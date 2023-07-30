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Gündem Kars'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Gündem

Kars'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:05:00 -
Kars'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'den uçtu. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

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