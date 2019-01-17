Kars'ta korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı
Kars-Arpaçaykara yolu Akçakale köyü mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.17 Ocak 2019 Perşembe 16:11
Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.
Jandarma ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
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