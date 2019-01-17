Kars'ta korkunç kaza! 1 ölü, 3 yaralı Kars-Arpaçaykara yolu Akçakale köyü mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı. Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.