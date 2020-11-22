Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
KARS (AA) - Kars'ta etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kardan dolayı beyaza bürünen doğada yaban hayvanları yiyecek aradı.
Soğuk nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, bazı iş yerleri ve araçların camları buz tuttu.
Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Erzurum kara yolunda kar küreme, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.
Karla kaplı ağaçlarda yiyecek arayan kuşlar renkli görüntüler oluşturdu.