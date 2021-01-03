Kars'ta kahvehane kundaklandı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kahvehanede kundaklama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Şahindere Mahallesi Yüzüncüyıl Caddesi'ndeki Tunca Özlü'ye ait kahvehane kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.



Alevleri fark eden Özlü, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekiplerince kahvehanede soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Özlü, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden kahvehanenin kapalı olduğunu belirterek, "Kapı ve pencereyi kırıp içeri girmişler, burayı ateşe verdiler. Tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Binamız 5 katlı ve 28 daire var. Yangın büyümüş olsaydı tüm apartmanı sarardı." diye konuştu.



Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.