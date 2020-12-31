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Aktüel Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle motor bölümü alev alan araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:31:04 -
Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emre Coşkunöz idaresindeki 34 BUL 221 plakalı otomobil, Kötek köyü mevkisinde Taylan Emre Gülmez'in kullandığı 33 ABG 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüler ile bir kişi, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Coşkunöz, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle motor bölümü alev alan araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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