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Aktüel Kars'ta iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Kars'ta iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:54:00 -
Kars'ta iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Emre Coşkunöz idaresindeki 34 BUL 221 plakalı otomobil, Kötek köyü mevkisinde Taylan Emre Gülmez'in kullandığı 33 ABG 193 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüler ile bir kişi, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Coşkunöz, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle motor bölümü alev alan araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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