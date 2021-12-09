  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kars'ta FETÖ soruşturmasında 4 astsubaya gözaltı!
Yerel

Kars'ta FETÖ soruşturmasında 4 astsubaya gözaltı!

Kars'ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:59:00 -
Kars'ta FETÖ soruşturmasında 4 astsubaya gözaltı!

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 4 astsubay adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu iddia edilen kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.P, B.Ç, C.A ve S.Ç, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta yapılan operasyonda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 4 muvazzaf şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı!
Gündem

Uğur Işılak'tan AK Parti'ye önemli uyarı! "Hiç kimseyi şaşırtmasın"

AK Parti eski İstanbul milletvekili Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kültür emperyalizmine karşı önemli..
Türkiye'ye petrol müjdesi! Tüm zamanların en yükseği...
Ekonomi

Türkiye'ye petrol müjdesi! Tüm zamanların en yükseği...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin..
Böyle duyurdular: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor
Dünya

Böyle duyurdular: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor

Türkiye'nin BAE ve Katar ile yeni anlaşmalara imza ataması sonrası El-Kuds gazetesinden çarpıcı bir analiz geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay