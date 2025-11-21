  • İSTANBUL
Kars'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi!
Kars'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi!

Kars'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi!

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 15 Ekim–17 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetim ve uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 15 Ekim–17 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetim ve uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda şu maddeler ele geçirildi:

“7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve 40 fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 5 şarjör ve 27 kurusıkı fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 16 kartuş ile 118 adet Kaleşnikof fişeği”

Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

