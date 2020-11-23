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Aktüel Kars'ta çiçekçiler Öğretmenler Günü için çiçekleri dezenfekte ediyor
Aktüel

Kars'ta çiçekçiler Öğretmenler Günü için çiçekleri dezenfekte ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:51:22 -
Kars'ta çiçekçiler Öğretmenler Günü için çiçekleri dezenfekte ediyor

KARS (AA) - Kars'taki çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan çiçekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ederek öğretmenlere ulaştırıyor.

Kentteki çiçekçiler, dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü için verilen siparişleri, salgın riskini dikkate alarak hazırlıyor.

Çiçek almak ya da öğretmenlere göndermek için gelen müşterilerini, ateşlerini ölçüp ellerine dezenfektan tutarak içeri alan çiçekçiler, siparişleri de siperlikle maske takıp çiçekleri dezenfekte ederek öğretmenlere ulaştırıyor.

Çiçeklerin yer aldığı vazo, cam fanus ve saksıları da dezenfekte eden çiçekçilerden Betül Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Siparişlerin yoğunlaştığını anlatan Karakuş, "Öğretmenler Günü dolayısıyla siparişler alıyoruz. Ancak pandemi döneminde siperliğimiz, maskemizi çıkartmadan ellerimizi dezenfekte ederek müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Karakuş, yoğunluklarına rağmen kimsenin sağlığını riske atmamaya çalıştıklarını anlatarak, "Tüm vatandaşlarımız telefon ve internet aracılığıyla sipariş verebilir. Gönül rahatlığıyla, dezenfekte edilmiş şekilde siparişleri ulaştırıyoruz. Siz evde kalın, çiçekleriniz biz getirelim. Çiçekleri dezenfekte ediyoruz, öğretmenlerimize en güzel çiçekleri ulaştıracağız." diye konuştu.

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