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Aktüel Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
Aktüel

Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:10:43 -
Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

KARS (AA) - Kars'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını halı, battaniye ve branda ile örterek korumaya çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarını kullanamayan vatandaşlar halı, battaniye ve branda ile araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor.

Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin motor kısmı ile cam ve kapılarını donmaması için halı, battaniye ve brandayla kapattı.

Soğuktan üzerleri örtülerek korunan araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

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