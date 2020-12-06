Kars'ta ağaçlar kırağıyla beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan soğuk havayla oluşan kırağı ağaçlara beyaz gelinliğini giydirdi.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle ağaçlar ve diğer bitkiler beyaza büründü. Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Kars-Ardahan sınırları arasında yer alan ve kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde de güzel görüntüler oluştu. Sarıkamış ilçesinde de sarıçam ormanlarında kar yağışı ve kırağıyla büyüleyici manzara oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ise soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinlere taksiciler yem bıraktı.

İstiklal Alanı'nda bulunan taksi durağındaki çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri doyurmaya çalıştı.

Durak şoförlerinden Ali Bozdağ, kuşların kendilerine bırakılan bir emanet olduğunu belirterek "Biz buraya gelen kuşlara yaz, kış sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi her gün yemliyoruz. Karda, kışta don havalarda hayvanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Aç kaldıklarında önce Allah'a sonra bize emanetler. Biz her türlü sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

