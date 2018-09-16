Kars’ta 5 yaşında dehşeti yaşadı!
Elbisesi patos makinesine takılan 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.16 Eylül 2018 Pazar 08:12
Kars merkez Ölçülü köyünde patoz makinesinin yanında oynayan 5 yaşındaki M.Y.'nin elbisesi çalışan makineye takıldı. Elbisesiyle birlikte makineye sürüklenen M.Y.’nin yakınları duruma müdahale ederek makineyi durdurdu. Ağır yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulansa ile Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Bacağından ağır yaralanan M.Y. Harakani Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.
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