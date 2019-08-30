Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören; Hükümet KonağıAtatürk Anıtı önünde Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çelenk töreninin ardından Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Boçnak Hükümet Konağı’nda tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nuhut ve Belediye Başkan Vekili Boçnak, halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Program yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Garnizon Şehitliği’nde devam etti. Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törende protokol üyelerinin çelenk koyması ile başlarken Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Vali Öksüz, Şehitlik defterini imzaladı.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Tarihin kaydettiği ender zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi, milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olmuştur. Ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle topyekûn bir direniş sonrasında ulaşılan bu zafer, özellikle son zamanlarda kardeşliğimize zarar vermeye çalışan şer odaklarına da en büyük derstir. Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.

Program daha sonra protokol üyelerinin şehitliği gezmesi ve şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bırakılması ile tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkan Vekili Mehmet Boçnak, Milletvekili Ahmet Arslan, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.