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Aktüel

Kars'ta 28 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:29:28 -
Kars'ta 28 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

KARS (AA) - Kars jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile bazı ilçelerde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hint kenevirinin bulunduğu alanları belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 28 bin 600 kök keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, bulundukları noktada imha edildi.



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