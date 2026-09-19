Karşıyaka'da duş bölümünde kamera çıkan salonun işletmecisinden marka suikastı iddiası

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki SlimShape isimli kilo verme merkezinin duş bölümünde gizli kamera bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. İşletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, yaşananların bir kumpas ve marka suikastı olduğunu ileri sürerek kameranın tesise dışarıdan yerleştirildiğini iddia etti.

Duş bölümünü kullanan H.C. isimli kadın üye, alanda gizli bir kamera lensi olduğunu fark ederek durumu cep telefonuyla kaydetti; görüntülerle emniyete giderek şikayetçi oldu.

"Kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık"

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten Arsalı, olay sırasında tesiste bulunmadığını, şüpheli durumu öğrenir öğrenmez şubeye polis çağırdıklarını söyledi. Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık" dedi.

İşletmeciye göre mercek ikinci incelemede bulundu

Arsalı'nın anlatımına göre olay yerine gelen polis ve bekçi, soyunma odasında yaptıkları ilk incelemede herhangi bir bulguya rastlamadı. İşletmeci, bunun üzerine şubenin bağlı olduğu karakola başvurduğunu aktardı.

"Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi" diyen Arsalı, cihazın yeni konulmuş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu polis memurlarının da dile getirdiğini öne sürdü.

"İlk şüphelimiz kendileridir"

Olayın arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia eden işletmeci, kamerayı videoyu çeken kişinin ya da bir başkasının sonradan yerleştirdiğini ileri sürdü. Arsalı, "Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir" dedi; söz konusu firmanın daha önce sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yaptığını hem de kendileriyle ilgili karalama çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü.

Arsalı, "Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Müşteri mahremiyetinin kendileri için her şeyden önce geldiğini ve mevcut üyelerin destek verdiğini vurgulayan işletmeci, kameranın kim tarafından ve ne zaman konulduğunu bilmediklerini, ancak kendileri tarafından yerleştirilmediğini savundu. Polise gidip inceleme talebinde bulunan tarafın da kendileri olduğunu söyleyen Arsalı, soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarını ilgili mercilere teslim ettiklerini bildirdi.

Olayda mağdur olan ve markası karalanan taraf olduklarını dile getiren Arsalı, emniyet ve adli makamlar nezdinde şikayetlerini başlattıklarını belirterek, "Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.