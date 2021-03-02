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Spor Karşıyaka'da deprem! Bahis iddialarına ismi karışan oyuncu gönderildi
Spor

Karşıyaka'da deprem! Bahis iddialarına ismi karışan oyuncu gönderildi

3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen ve ismi bahis iddialarına karışan Battal Demirbilek'in sözleşmesi feshedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:18:00 -
Karşıyaka'da deprem! Bahis iddialarına ismi karışan oyuncu gönderildi

Profesyonel bir futbolcusunun illegal bahis oynayıp bahis borcu yüzünden darp edildiği, ardından maçlara çıkmaya devam ettiği iddialarıyla sarsılan İzmir'in 109 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim; adı bahis iddialarına karışan Battal Demirbilek'in yanı sıra daha önce disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Onur Kıntaş'ın sözleşmelerini feshetti.

3. Lig'de 21 Şubat'taki Yalovaspor ve 25 Şubat'taki Cizrespor maçlarında kadroya alınmayan, takımdan ayrı çalıştırılan Battal'ın 20 Şubat'ta yönetimin aldığı savunmada bahis oynadığını itiraf ettiği, yeşil-kırmızılıların da 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaştığı açıklandı. Onur'un ise kadroda düşünülmediği için gönderildiği belirtildi.

Karşıyaka yönetimi bahis oynadığı iddia edilen Battal Demirbilek'in sözleşmesini oyuncunun itirafı sonrası sonlandırma kararı alırken, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı, futbol ailesinden olup bahis oynayan kişilerle ilgili 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası öngörüyor. Talimatların 57'nci maddesi, "Bu talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır" ifadelerini içeriyor.

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