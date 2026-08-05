Karşıyaka Basketbol için can suyu kampanyası! İlk destek 5 milyon TL oldu

Karşıyaka Basketbol’un geleceğini güvence altına almak ve yeni sezona daha güçlü bir mali yapıyla girmesini sağlamak için “Karşıyaka’ya Can Suyu” kampanyası hayata geçirildi.

Ekol olan yeşil-kırmızılı basketbol takımının geleceğini güvence altına alıp mali yapısını güçlendirmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde organize edilen can suyu kampanyasına ilk destek Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan geldi. Kaf-Kaf'a geçen sezon ve önceki yıllarda da büyük katkı veren Sancak, kampanyanın startını 5 milyon TL bağışlayarak yaptı. Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Basketbol’umuzun geleceğini güvence altına almak, mali yapısını güçlendirmek ve yeni sezona daha sağlam bir adımla girmek amacıyla 'Karşıyaka’ya Can Suyu' destek kampanyasını hayata geçiriyoruz" denildi. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir destek gecesi düzenleneceği vurgulanan kampanyayla ilgili açıklama şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan bu güç birliği hareketi, Karşıyaka camiamızı ve tüm İzmir iş dünyasını ortak bir hedef etrafında buluşturmayı amaçlıyor. Kampanyamızın ilk ve en önemli adımı ise kentimizin önde gelen markalarından Folkart ve Sayın Mesut Sancak’tan geldi. Folkart, kampanyayı 5 Milyon TL’lik anlamlı bir katkıyla başlatarak İzmir iş dünyasına ve Karşıyaka sevdalılarına çok değerli bir dayanışma çağrısında bulundu. Sadece bir finansal destek hareketi olmanın ötesinde, kentimizin en önemli değerlerinden biri olan Karşıyaka etrafında kenetlenme amacı taşıyan kampanyamız kapsamında; önümüzdeki günlerde iş dünyası, spor camiası ve davetlilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir Dayanışma Gecesi de düzenlenecektir. Kulübümüze ilk can suyunu vererek bu güçlü dayanışma hareketini başlatan Folkart ailesine teşekkür eder; tüm Karşıyaka sevdalılarını ve İzmir iş insanlarını bu ortak mücadeleye destek olmaya davet ederiz."