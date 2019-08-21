Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, D-110 yan yol üzerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden ilçe merkezine seyreden Metin Y. yönetimindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Niyazi G.’ye (62) çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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