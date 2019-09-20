Karşınızda yeni Balıkçı Müslüm Baba vakası! Suriye düşmanlığında yeni taktik devrede
Sosyal medyada ve siyaset çevrelerinde son zamanlarda yoğunlaşan Suriyeli mülteci düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan bir videoda, bir Türk iki farklı kimliğe bürünüp önce Suriyeli oldu, daha sonrası ise farklı bir videoda Türk vatandaşı olup Suriyelileri kötüledi. Yapılan provokasyon büyük tepki çekti.20 Eylül 2019 Cuma 16:43
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilere karşı yürütülen ahlaksız provokasyonlar sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk vatandaşı şahıs Suriyeli kılığına girip çevresindeki insanları galeyana getirdi. Aynı şahsın başka bir videoda, Türk olup Suriyelileri kötülediği ortaya çıktı.
Vatandaşın bu ahlaksız provokasyonu akıllara; iki farklı televizyon kanalından birisine, 'Kriz var. Perişanız.' derken diğerine, 'Ne krizi? Her şey çok iyi.' diyerek cevap veren 'Müslüm Baba' lakaplı balıkçıyı getirdi.
Yaşanan durum büyük tepki çekerken 'Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek' yorumları yapıldı.
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