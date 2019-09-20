Karşınızda yeni Balıkçı Müslüm Baba vakası! Suriye düşmanlığında yeni taktik devrede

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilere karşı yürütülen ahlaksız provokasyonlar sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk vatandaşı şahıs Suriyeli kılığına girip çevresindeki insanları galeyana getirdi. Aynı şahsın başka bir videoda, Türk olup Suriyelileri kötülediği ortaya çıktı.

Vatandaşın bu ahlaksız provokasyonu akıllara; iki farklı televizyon kanalından birisine, 'Kriz var. Perişanız.' derken diğerine, 'Ne krizi? Her şey çok iyi.' diyerek cevap veren 'Müslüm Baba' lakaplı balıkçıyı getirdi.

Yaşanan durum büyük tepki çekerken 'Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek' yorumları yapıldı.