Karşınızda, Siyonist şerefsizliği! Algı operasyonunda ipin ucu iyice kaçtı

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Siyonist medyası, alçaklıkta işgal devleti İsrail yönetimiyle yarışıyor. Filistinliler, yıllardır; kadın, çocuk ve yaşlı demeden kendilerini katleden Barbar İsrail’e karşı büyük mücadele sergilerken, zaman zaman Siyonist medyanın hedef tahtasına alınıyor.

Şalom’dan algı operasyonu

Siyonist paçavrası son olarak yayınladığı bir haberinde akıllara zarar bir algı operasyonuna imza attı. İşgalcilerin zulmü ve ablukası altında olan Gazze’de 1 yıldan uzun bir süredir Hamas öncülüğünde her cuma günü ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerini düzenleyen Filistinlilerin alanlara çıkmasını yorumlayan Siyonist paçavrası Şalom, Filistinlilerin işgalci İsrail’e karşı değil de ekonomik koşullara nedeniyle Filistin yönetimine karşı meydanlara çıktığını ve Hamas yönetimin olayları bastırdığını iddia etti.

Yalanda ipin ucu kaçtı

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerinde işgalci İsrail ordusunun Filistinlilere karşı uyguladığı kontrolsüz şiddeti görmezden gelen Şalom paçavrası, haberin devamında ise algı operasyonunda ve yalanda ipini ucunu iyice kaçırdı. Paçavra, “Filistin yönetimi, Hamas’ın şiddetle bastırdığı gösteriler için Mısır ve Katar’dan yardım istedi. Gelişmelerin basına yansımaması için Hamas büyük çaba harcıyor.” İfadelerine yer vererek, çektiği algı operasyonu ile ‘Siyonist şerefsizlikten” adeta örnekler verdi.