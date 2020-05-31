Karşınızda laikçilerin felaket tellalı ekonomistinin son vukaatı: İstanbul’un fethi önemli bir şey değil!

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Laikçilerin felaket tellalı ekonomisti Erol Mütercimler, şimdi de İstanbul’un kutlu fethini diline doladı.

CHP’nin kanalı Halk TV’deki programa bağlanan öngörü kabızı ekonomist Mütercimler, İstanbul’un Fethi’nin çok önemli bir olay olmadığını iddia etti.

Kutlu Fetih'ten rahatsız oldu

Mütercimler skandal açıklamalarına İstanbul’un çok defa muhasara altına alındığını ve o dönemde küçük bir toprak parçasını teşkil ettiğini ileri sürerek savunma getirdi.

Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed SAV’in müjdesi doğrultusunda gerçekleştirilen 'Kutlu Fethi' kendince küçümseyen Mütercimler’e sosyal medyada tepki yağdı.